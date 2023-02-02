Украинские боевики 10 раз ударили по Донецку в течение шести минут
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение шести минут выпустили 10 снарядов по разным районам Донецка. Об этом в ночь на четверг, 2 февраля, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
«После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00:11 — н.п. Тоненькое – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. 00:17 — н.п. Галициновка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Накануне стало известно, что ВСУ нанесли девять ударов боеприпасами натовского образца по территории Донецка. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
30 января ДНР девять раз подвергалась атакам со стороны ВСУ. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики — Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы) и Яковлевка. Было выпущено 39 различных снарядов.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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