Антонов раскритиковал Блинкена за общение с Лавровым через посредника

Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал решение американского госсекретаря Энтони Блинкена контактировать с главой МИД РФ Сергеем Лавровым через посредника. Свое мнение дипломат высказал в среду, 1 февраля, в эфире Первого канала.

Отмечается, что связующим звеном выступил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

«[США] считают нормальным, когда через Шукри или через каких-то других представителей Сергею Викторовичу Лаврову передают какие-то послания от Блинкена. Что, тот не может взять трубку, просто позвонить нашему министру и поговорить по серьезнейшим вещам?» — возмутился Антонов.

Он также прокомментировал заявления о том, что диалог РФ и США в прежнем формате невозможен. По словам Антонова, российская сторона не рассчитывает на это и готова к переосмыслению совместной работы с целью добиться взаимного уважения между партнерами.

«Предпосылками для такого диалога должны быть отказ от антироссийской политики, признание наших национальных интересов и обеспечение надежных, железобетонных гарантий безопасности для нашей страны», — заключил он.

Ранее в этот день глава дипмиссии РФ выделил лишь два единственных направления российско-американских контактов — договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и космическое сотрудничество. Впрочем, признался посол, в обоих случаях всё не так гладко, как хотелось бы.

Накануне Лавров заявил, что его египетский коллега Самех Шукри во время встречи передал ему послание от госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу Украины. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва услышала в очередной раз переданное послание о том, что «Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда всё будет хорошо». При этом российский министр подчеркнул, что как бы Запад ни пытался оправдывать свои действия по накачиванию Украины оружием, все прекрасно понимают, что НАТО напрямую ведет гибридную войну против РФ.