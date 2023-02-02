Появилось видео схода лавины в Индии

Появилось видео момента схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, в результате которого пострадали восемь граждан России. Об инциденте стало известно в среду, 1 февраля.

На кадрах видно, что сход массы снега произошел настолько быстро, что никто не успел отреагировать на ситуацию.

Ранее в этот день в местной полиции сообщили, что восемь россиян пострадали из-за лавины на Гульмарге. Никто из них, однако, не получил тяжелых травм.

В то же время всех туристов отправили в медучреждения.

Известно, что всего в результате инцидента погибли два туриста из Польши и еще 19 человек пострадали. В полиции добавили, что тела погибших иностранцев также были доставлены в полицию для проведения формальных мероприятий.