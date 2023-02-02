Тихон Жизневский решил подкачаться для нового «Майора Грома»

Актер Тихон Жизневский вернется к роли следователя в продолжении «Майора Грома», но его герой станет физически более крепким. Актер рассказал «Известиям», что специально к съемкам начал заниматься в спортзале и наращивать мышцы, потому что его форма в первой части истории многим не понравилась.

«Я был немножечко худоват, но сейчас мы наращиваем мышцу. <…> Герой, который может вырубить пятьдесят человек, должен быть покрепче», — убежден исполнитель главной роли.

Продолжение истории называется «Майор Гром: Игра» и расскажет о событиях спустя год после первой части. По сюжету Игорь Гром столкнется с популярностью. Сам Жизневский говорит, что его не часто узнают на улице, а вот в соцсетях ему иногда приходят пикантные сообщения от поклонниц.

«Что-то пишут, что-то присылают, конечно. Мы рассматриваем это иногда с супругой, некоторые части тела», — поделился он с «Известиями».

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