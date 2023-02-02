В Белом доме не стали комментировать допуск россиян к Олимпиаде 2024

Власти США еще не пришли к общему мнению по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из РФ и Белоруссии к предстоящей Олимпиаде. Об этом в среду, 1 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я не разговаривала с моими коллегами в Совете национальной безопасности. Хотелось бы получить представление о том, что они думают», — заявила официальный представитель администрации президента в ходе брифинга.

Вместе с тем она пообещала прояснить данный вопрос в ближайшее время.

29 января МОК одобрил концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Представители комитета заявили, что такой формат поддерживает подавляющее большинство участников олимпийского движения, кроме того, он уже был опробован во время чемпионата по теннису Australian Open.

Как подчеркнул глава комитета Томас Бах, «отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

Позже, 31 января, в МОК отвергли критику со стороны украинских властей. В сообщении организации говорится, что комитет больше не будет комментировать подобные заявления, так как они не ведут к конструктивной дискуссии. Также было объявлено, вариант допуска к соревнованиям российских спортсменов с флагом и гимном не рассматривается, поскольку санкции против России и Белоруссии не подлежат обсуждению.

26 января парижский мэр Анн Идальго призвала допустить россиян к Олимпийским играм в 2024 году. По ее словам, спортсменов нельзя лишать соревнований. Идальго подчеркнула, что такого мнения сейчас придерживается большая часть спортивного сообщества. Градоначальница также выразила надежду, что к моменту начала Олимпиады украинский кризис будет завершен.

В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости присутствия на ОИ-2024 всех стран, включая те, что находятся в состоянии конфликта.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.