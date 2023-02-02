Сохранение условий сделки ОПЕК+ может закрепить цену нефти на уровне $80–90

Решение ОПЕК+ отвечает сегодняшним вызовам мирового рынка нефти. Западные страны всячески пытаются путем потолка цен и иных инструментов ограничить поставки из России, что вносит дополнительную неопределенность на мировой рынок нефти наряду с вопросами роста китайской экономики, заявил «Известиям» замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.

По словам эксперта, соглашение будет работать в плюс экспортерам нефти, если все страны ОПЕК+ будут строго придерживаться общих договоренностей и компенсационного механизма в отношении сверхдобычи (за прошлые периоды). Главным вопросом, который может заставить страны ОПЕК+ провести внеочередное заседание, остается российский экспорт, добавил Гулиев. При этом текущее решение альянса может потенциально закрепить котировки в районе $80–90 за баррель, добавил он.

Министры энергетики стран-членов ОПЕК+ по итогам заседания мониторингового комитета 1 февраля рекомендовали альянсу не менять текущий уровень добычи нефти, согласовав утвержденные ранее параметры, говорится в итоговом коммюнике, размещенном на сайте ОПЕК. Речь идет о сокращении целевого уровня добычи на 2 млн баррелей в сутки. Такое решение изначально было принято 5 октября 2022 года на очной встрече в Вене министров стран ОПЕК+. Договоренности вступили в силу с ноября 2022 года до конца 2023 года в рамках Декларации о сотрудничестве.

Решение ОПЕК+ оставить квоты на добычу нефти на прежних уровнях было ожидаемо, для стран участниц сделки наиболее важным является баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти с поддержанием ее стоимости вблизи «комфортного» уровня в $90 за баррель Brent, сказал «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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