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Центробанк может расширить доступ банков к международным расчетам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Банки с базовой лицензией могут получить право открывать корреспондентские счета за рубежом на постоянной основе. Такая инициатива описана в докладе ЦБ о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора. Там указано: некоторые крупные кредитные организации оказались отрезаны от проведения ряда операций, однако небольшие игроки смогут взять на себя роль расчетных центров.

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Так, например, 24 января американские банки в одностороннем порядке разорвали корреспондентские отношения с Газпромбанком, хотя он не находился в списке компаний под блокирующими санкциями в США.

Сейчас для открытия корсчетов за границей для небольших банков действует временное разрешение до 31 декабря 2023 года. Отдельные кредитные организации уже воспользовались этим правом, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там отметили, что остатки на счетах в иностранных банках пока незначительны.

В банковском сообществе поддержали предложение регулятора. Разрешение открывать корсчета за рубежом для организаций с базовой лицензией позволит им самостоятельно проводить операции в иностранной валюте, сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако в реальности они вряд ли смогут начать сотрудничать с европейскими или американскими банками. Скорее всего, небольшие банки смогут пользоваться такими решениями в странах ближнего зарубежья и Азии, объяснил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выйти за границу: ЦБ расширит доступ банков к международным расчетам

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