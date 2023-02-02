Центробанк может расширить доступ банков к международным расчетам

Банки с базовой лицензией могут получить право открывать корреспондентские счета за рубежом на постоянной основе. Такая инициатива описана в докладе ЦБ о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора. Там указано: некоторые крупные кредитные организации оказались отрезаны от проведения ряда операций, однако небольшие игроки смогут взять на себя роль расчетных центров.

Так, например, 24 января американские банки в одностороннем порядке разорвали корреспондентские отношения с Газпромбанком, хотя он не находился в списке компаний под блокирующими санкциями в США.

Сейчас для открытия корсчетов за границей для небольших банков действует временное разрешение до 31 декабря 2023 года. Отдельные кредитные организации уже воспользовались этим правом, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там отметили, что остатки на счетах в иностранных банках пока незначительны.

В банковском сообществе поддержали предложение регулятора. Разрешение открывать корсчета за рубежом для организаций с базовой лицензией позволит им самостоятельно проводить операции в иностранной валюте, сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако в реальности они вряд ли смогут начать сотрудничать с европейскими или американскими банками. Скорее всего, небольшие банки смогут пользоваться такими решениями в странах ближнего зарубежья и Азии, объяснил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выйти за границу: ЦБ расширит доступ банков к международным расчетам