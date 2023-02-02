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Водитель автомобиля КамАЗ наехал на пешехода на севере Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Водитель автомобиля КамАЗ наехал на пешехода на севере Москвы. В распоряжении «Известий» в среду, 1 февраля, оказались кадры с места происшествия.

ДТП произошло на улице Ижорская на севере столицы.

В результате аварии 56-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

Прокуратура Северного административного округа Москвы контролирует расследование всех обстоятельств ДТП.

Накануне в городе Энгельс в Саратовской области иномарка сбила женщину на переходе. В результате аварии она получила различные травмы и была доставлена в медучреждение.

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