Водитель автомобиля КамАЗ наехал на пешехода на севере Москвы. В распоряжении «Известий» в среду, 1 февраля, оказались кадры с места происшествия.

ДТП произошло на улице Ижорская на севере столицы.

В результате аварии 56-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

Прокуратура Северного административного округа Москвы контролирует расследование всех обстоятельств ДТП.

Накануне в городе Энгельс в Саратовской области иномарка сбила женщину на переходе. В результате аварии она получила различные травмы и была доставлена в медучреждение.