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Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Минобороны России 2 февраля сообщило о новых подвигах российских военных, которые выполняют боевые задачи в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.

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Отмечаются заслуги механика-водителя БМП-3 подразделения морской пехоты Константина Богатырева. В ходе наступления боец прикрывал огнем подразделения морской пехоты российской армии.

Морпехи попали под обстрел из замаскированной огневой точки врага. Механик-водитель БМП-3 оперативно оценил обстановку и вывел технику из-под огня. Затем Богатырев сменил огневую позицию и из штатного вооружения боевой машины уничтожил огневую точку противника.

Когда боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали артобстрел российских войск, Богатырев прикрывал от огня и осколков наступавших бойцов морской пехоты. В результате грамотных действий военнослужащего удалось впоследствии выбить оборонявшегося противника из укрепленного района и избежать тяжелых потерь.

Также отличился в ходе СВО начальник зенитного ракетного расчёта старший лейтенант Данил Евсюгин. Военнослужащий обеспечивал прикрытие российских подразделений от воздушных атак противника.

Находясь на дежурстве, Евсюгин обнаружил в небе две ракеты из ракетных систем залпового огня западного производства, которые двигались в сторону позиций российских войск. При этом отточенные навыки позволили расчету старшего лейтенанта двумя ракетами поразить цели. В российском оборонном ведомстве отметили, что за всё время службы в районе обороны Евсюгин уничтожил почти 80 целей.

Действия старшего лейтенанта Евсюгина уберегли от поражения важные объекты и стратегические позиции российской армии в зоне спецоперации.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что вооруженные силы России уничтожили до 10 десантников ВСУ на херсонском направлении в районе озера Круглик. Конашенков отметил, что вместе с этим бойцы уничтожили две вражеские моторные лодки.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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