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ФРС США повысила базовую процентную ставку до 4,5–4,75%

ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 пунктов, до 4,5–4,75%
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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5–4,75%. Об этом 1 февраля сообщается на сайте регулятора.

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Как сказано в публикации, эти меры ФРС предприняла для того, чтобы достичь инфляции на уровне 2% и максимальной занятости в стране в долгосрочной перспективе. При этом регулятор допускает дальнейшее увеличение целевого диапазона ставки.

Также в ФРС выразили готовность корректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, препятствующие достижению поставленных целей. Регулятор будет учитывать данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовые и международные события.

Ранее, 30 января, финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов рассказал в беседе с «Известиями» об экономических и политических предпосылках потери долларом США статуса мировой валюты. Он отметил, что заморозка российских активов привела к потере доверия других стран к американскому доллару и евро.

Также эксперт указал на растущий госдолг страны, который равен почти $31,5 трлн. По его словам, это может привести к мировому кризису, если Федеральная резервная система не найдет выход из сложившийся ситуации к середине года.

13 января старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов сообщил, что наиболее вероятным вариантом развития экономики США является «умеренная рецессия». По его словам, падение индекса деловой активности в секторе услуг и производственном секторе говорит об охлаждении экономики страны.

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