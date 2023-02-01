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Российские силы освободили село под Артемовском в ДНР

Российские силы взяли под контроль село Сакко и Ванцетти вблизи Артемовска
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Фото: t.me/concordgroup_official
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Сотрудники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Сакко и Ванцетти вблизи Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 1 февраля, сообщила пресс-служба руководителя «Вагнера» Евгения Пригожина в своем Telegram-канале.

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«Сегодня, 1 февраля 2023 года, в 16:00 Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер», ― приводится заявление.

Пост сопровождается фотографией сотрудников ЧВК на фоне сильно поврежденного здания в селе.

Ранее в этот день экс-подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что российская армия заметно продвинулась на артемовском направлении, а у Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти не осталось путей отхода. По его словам, российским силам осталось около 10 км, чтобы полностью сомкнуть кольцо вокруг Артемовска.

Помощник врио ДНР Ян Гагин сообщил, что Артемовск находится в оперативном окружении. Он отметил, что сейчас ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр – Артемовск. По его словам, это единственная артерия, по которой Украина может снабжать свою группировку в городе.

Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев также 1 февраля рассказал, что российские военные практически обошли с трех сторон Артемовск.

Еще 30 января президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение ВСУ на артемовском направлении в ДНР. По его словам, на этом направлении сохраняется высокая интенсивность атак ВС РФ.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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