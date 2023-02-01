Реклама
Прямой эфир
Мир
Politico узнала о планах отказать Украине в быстром вступлении в ЕС
Мир
МАГАТЭ заявило о выявлении нарушения на ядерном объекте в Иране
Мир
Подоляк обвинил Twitter в снижении популярности Украины в соцсети
Спорт
Овечкин занял шестое место в списке лучших игроков в истории НХЛ
Экономика
Сохранение условий сделки ОПЕК+ может закрепить цену нефти на уровне $80-90 за баррель
Мир
Зеленский обвинил власти Грузии в намерении «убить» Саакашвили
Мир
Три человека пострадали и один погиб в результате стрельбы в Вашингтоне
Мир
СБ ООН запланировал заседание по Украине на 24 февраля
Мир
МИД указал на нестыковки в отчете Международного союза электросвязи по Украине
Мир
В Швейцарии беженцы с Украины подали в суд из-за низких выплат
Происшествия
Со склада ЦУМа в Москве украли технику Apple почти на 5,5 млн рублей
Мир
На Украине заявили о возможной мобилизации ограниченно пригодных к службе

Диетолог назвала подходящий ужин для желающих сохранить стройность

Диетолог Павличенко: ранний ужин не помогает сохранить стройность
0
Фото: Global Look Press/Ulf Mauder
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко рассказала, как нужно ужинать желающим сохранить стройность.

Разделяй и яства: какие продукты сочетаются без вреда для здоровья
Российские ученые скептически относятся к теории раздельного питания

В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 1 февраля, специалист рассказала, что ранний ужин не помогает сохранить стройность. Главное — соблюдать баланс поступления и расхода энергии в течение дня, а также сбалансированный рацион.

По словам врача, поздние перекусы, особенно если это калорийные снеки и сладости, представляют большую опасность для здоровья и талии, чем полноценный ужин в рамках здорового питания.

В этой связи специалист призвала ужинать в комфортное время, чтобы не успеть проголодаться до отхода ко сну, но и не испытывать тяжести в желудке.

Для этого на ужин лучше выбирать легкие продукты, которые помогут максимально быстро насытиться и сохранить это ощущение на весь вечер.

«Идеальный ужин — куриная грудка или кусок рыбы с овощным гарниром», — отметила специалист.

Она посоветовала два-три раза в неделю полностью отказаться от животного белка и заменить его растительным — фасолью или бобами.

Указала врач и на то, что ужин напрямую влияет на самочувствие следующим утром. Главной причиной отчетности по утрам является избыток соли в рационе, которая обладает свойством удерживать воду в организме.

Также терапевт призвала ограничить употребление домашних солений и маринадов, а также острые соленые мясопродукты. Отказаться стоит от соленых чипсов и снеков, пишет «Федеральное агентство новостей». Стакан молока на ночь можно заменить на традиционное безлактозное молоко, а также на миндальное, рисовое или соевое. Причиной отеков может быть и нехватка воды в рационе.

27 января телеведущий и бывший врач Майкл Мосли рассказал Teleprogramma.pro, в какое время лучше завтракать для поддержания тела в тонусе после похудения. По его словам, если после похудения человек вернулся к старому режиму питания, лишний вес может вернуться. Прежде всего эксперт призвал отказаться от завтрака сразу после пробуждения. Первый прием пищи должен быть ближе к полудню, отмечает телеканал «360». Мосли также посоветовал придерживаться здоровой диеты в средиземноморском стиле.

26 января Павличенко предупредила о риске анемии при переходе на растительное питание. Она объяснила, что переход на растительное питание может грозить человеку недостатком железа, цинка, кальция и других витаминов.

25 января терапевт, врач превентивной медицины и нутрициолог клиники Biogena Валерия Галкина посоветовала исключить диеты и голодание зимой. По ее словам, это может создать стресс для иммунитета. Врач отметила, что в зимнее время диета должна быть плотной. Лучше выбирать белковые продукты и полезные крупы, не забывать про ягоды и овощи. Она также посоветовала начинать день с зарядки и гулять хотя бы по 30 минут, пишет RT.

В ноябре 2022 года главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила о риске «рикошетного» набора веса после строгих диет. В беседе с агентством городских новостей «Москва» она отметила, что строгие диеты и голодание замедляют обмен веществ в организме, что впоследствии может привести к быстрому «рикошетному» набору массы тела. Она рекомендовала поддерживать нормальную массу тела с помощью здорового питания и физической активности.

В январе прошлого года кандидат медицинских наук Сергей Вялов объяснил опасность привычного для россиян завтрака, состоящего из бутербродов с сыром и маслом. По его словам, такая пища плохо сказывается на работе поджелудочной железы и сердца, отмечает телеканал «Звезда». В такой пище содержится избыточное количество триглециридов и холестерина, которые ускоряют развитие атеросклероза кровеносных сосудов, который угрожает сердца. Жирная пища заставляет активнее трудиться печень и поджелудочную железу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023