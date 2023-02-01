Диетолог назвала подходящий ужин для желающих сохранить стройность

Диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко рассказала, как нужно ужинать желающим сохранить стройность.

В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 1 февраля, специалист рассказала, что ранний ужин не помогает сохранить стройность. Главное — соблюдать баланс поступления и расхода энергии в течение дня, а также сбалансированный рацион.

По словам врача, поздние перекусы, особенно если это калорийные снеки и сладости, представляют большую опасность для здоровья и талии, чем полноценный ужин в рамках здорового питания.

В этой связи специалист призвала ужинать в комфортное время, чтобы не успеть проголодаться до отхода ко сну, но и не испытывать тяжести в желудке.

Для этого на ужин лучше выбирать легкие продукты, которые помогут максимально быстро насытиться и сохранить это ощущение на весь вечер.

«Идеальный ужин — куриная грудка или кусок рыбы с овощным гарниром», — отметила специалист.

Она посоветовала два-три раза в неделю полностью отказаться от животного белка и заменить его растительным — фасолью или бобами.

Указала врач и на то, что ужин напрямую влияет на самочувствие следующим утром. Главной причиной отчетности по утрам является избыток соли в рационе, которая обладает свойством удерживать воду в организме.

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