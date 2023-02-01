Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля
Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по Украине на 8 февраля, сообщила постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезьер.
«Россия запросила провести заседание 8 февраля. Деталей по теме я не знаю», — уведомила 1 февраля представитель Совета Безопасности ООН.
Отмечается, что в результате заседание Совбеза всемирной организации намечено на 6 февраля.
«Брифинг по Украине, который намечен на утро 6 февраля, был запрошен Францией и Эквадором, он будет посвящен гуманитарной ситуации на Украине», — подчеркнула Фрезьер на пресс-конференции, которая посвящена председательству ее страны в Совбезе ООН в феврале.
Ранее в этот день сообщалось о том, что Совбез ООН назначил заседание по Украине на 24 февраля, исходя из распространенной программы мероприятий Совета Безопасности ООН на февраль.
Темой заседания станет «поддержание мира и безопасности на Украине». Встреча пройдет в формате дебатов, то есть в ней смогут поучаствовать не только 15 членов Совбеза, но и другие страны ООН.