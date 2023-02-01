К украинскому конфликту привело то, что западные страны проигнорировали основной посыл мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, в которой он ясно дал понять, что Украина является «самой красной из всех красных линий». Об этом 1 февраля написал обозреватель The American Thinker Джаред Петерсон.

Он отметил, что Россия не станет терпеть рядом соседа, напичканного американским оружием. Вопреки этому, администрация президента США Джо Байдена с первых дней конфликта начала рассматривать Украину как члена НАТО уже де-факто, а неоконсерваторы в Вашингтоне «продолжали не замечать очевидных сигналов Москвы».

В результате, по мнению Петерсона, конфликт на Украине был спровоцирован вялотекущей войной Запада против Кремля, а ответственность за это несут США.

10 января секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что уход сил США из Афганистана связан с необходимостью сосредоточиться на Украине. При этом он отметил, что Россия противостоит всему НАТО в лице Украины, так как страны блока боятся прямого столкновения с РФ и поэтому «загоняют на верную смерть украинских парней».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Патрушева, заявил, что вовлеченность Североатлантического альянса в конфликт очевидна.

В конце декабря прошлого года обозреватель Spectator Роберт Сервис заявил, что президент США Джо Байден допустил ошибку, пообещав в 2021 году своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому членство в НАТО, это и стало причиной конфликта.

31 августа Песков отметил, что президент РФ в мюнхенской речи в 2007 году взывал к мудрости оппонентов, обладая прекрасным талантом убеждения, однако оппоненты в этот момент были слишком «кровожадные и недружественные».

Глава государства произнес речь на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. Он предложил миру новые правила игры, предупредив о последствиях сохранения старых устоев. Путин указал на опасную стратегию США и НАТО, силы которого приближаются к российским границам. Он также отметил, что РФ — сторонница привилегии проводить независимую внешнюю политику.