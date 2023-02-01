Реклама
Прямой эфир
Мир
Politico узнала о планах отказать Украине в быстром вступлении в ЕС
Мир
МАГАТЭ заявило о выявлении нарушения на ядерном объекте в Иране
Мир
Подоляк обвинил Twitter в снижении популярности Украины в соцсети
Спорт
Овечкин занял шестое место в списке лучших игроков в истории НХЛ
Экономика
Сохранение условий сделки ОПЕК+ может закрепить цену нефти на уровне $80-90 за баррель
Мир
Зеленский обвинил власти Грузии в намерении «убить» Саакашвили
Мир
Три человека пострадали и один погиб в результате стрельбы в Вашингтоне
Мир
СБ ООН запланировал заседание по Украине на 24 февраля
Мир
МИД указал на нестыковки в отчете Международного союза электросвязи по Украине
Мир
В Швейцарии беженцы с Украины подали в суд из-за низких выплат
Происшествия
Со склада ЦУМа в Москве украли технику Apple почти на 5,5 млн рублей
Мир
На Украине заявили о возможной мобилизации ограниченно пригодных к службе
Сюжет:

В Лондоне назвали не окончательным решением отказ от поставок истребителей Киеву

В Лондоне заявили, что окончательного решения не передавать истребители Киеву пока нет
0
Фото: ТАСС/Zuma/U.S. Air Force
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лондон не принимал окончательного решения об отказе передавать Киеву истребители, однако пока считает правильным воздерживаться от этого шага. Об этом заявил в среду, 1 февраля, глава минобороны королевства Бен Уоллес.

Гроза земли и воздуха: на что способны российские бомбардировщики
Спецпроект «Известий» об особенностях современной воздушной техники

«Твердого решения нет. В настоящий момент я не думаю, что это (передача Украине истребителей. — Ред.) было бы правильным подходом», — приводит его слова агентство Reuters.

Днем ранее Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра страны Риши Сунака сообщило, что в Лондоне считают нецелесообразным отправлять самолеты на Украину. При этом Великобритания продолжит обсуждать вопросы поддержки Украины вместе с союзниками.

В последнее время ряд западных стран активно обсуждает возможность поставки современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако ряд политиков опасаются, что такой шаг может привести к серьезной эскалации.

В частности, как отметила 1 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможных поставках истребителей Киеву, такие действия лишь повысят «неуемный аппетит режима Зеленского», и само собой станут фактором эскалации.

Ранее о готовности передать Украине F-16 также заявил и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Однако он указал, что Амстердам еще не получал соответствующих запросов от Киева. В то же время Германия отвергла возможность предоставления боевой авиации Киеву.

Позднее, 31 января, бывший офицер корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что поставки истребителей Украине не решат ситуации на поле боя. Бывший офицер обратил внимание на то, что для пользования западными самолетами украинским летчикам понадобятся месяцы, если не годы тренировок и обучения.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что поставляемая военная техника не поможет ВСУ провести наступление, а кроме того, станет законной целью для ВС РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023