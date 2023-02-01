В Лондоне назвали не окончательным решением отказ от поставок истребителей Киеву
Лондон не принимал окончательного решения об отказе передавать Киеву истребители, однако пока считает правильным воздерживаться от этого шага. Об этом заявил в среду, 1 февраля, глава минобороны королевства Бен Уоллес.
«Твердого решения нет. В настоящий момент я не думаю, что это (передача Украине истребителей. — Ред.) было бы правильным подходом», — приводит его слова агентство Reuters.
Днем ранее Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра страны Риши Сунака сообщило, что в Лондоне считают нецелесообразным отправлять самолеты на Украину. При этом Великобритания продолжит обсуждать вопросы поддержки Украины вместе с союзниками.
В последнее время ряд западных стран активно обсуждает возможность поставки современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако ряд политиков опасаются, что такой шаг может привести к серьезной эскалации.
В частности, как отметила 1 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможных поставках истребителей Киеву, такие действия лишь повысят «неуемный аппетит режима Зеленского», и само собой станут фактором эскалации.
Ранее о готовности передать Украине F-16 также заявил и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Однако он указал, что Амстердам еще не получал соответствующих запросов от Киева. В то же время Германия отвергла возможность предоставления боевой авиации Киеву.
Позднее, 31 января, бывший офицер корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что поставки истребителей Украине не решат ситуации на поле боя. Бывший офицер обратил внимание на то, что для пользования западными самолетами украинским летчикам понадобятся месяцы, если не годы тренировок и обучения.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что поставляемая военная техника не поможет ВСУ провести наступление, а кроме того, станет законной целью для ВС РФ.