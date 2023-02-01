Премьер Израиля заявил о нежелании вступать в конфронтацию с Россией

Израиль не хочет военной конфронтации с Россией, для этого с Вооруженными силами РФ осуществляется координация при полетах израильских ВВС над Сирией. Об этом заявил 1 февраля в интервью телеканалу CNN премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он напомнил, что РФ и Израиль связывают комплексные отношения.

«Совсем недалеко отсюда, на нашей северной границе, находится Сирия, и израильские и российские самолеты летают рядом друг с другом», — подчеркнул он.

По мнению политика, в Сирии есть риски столкновения в воздухе. Нетаньяху заявил, что предпочитает, чтобы этого не случалось, а об этих опасениях открыто говорил президенту России Владимиру Путину.

«И я открыто говорю, что я не хочу российско-израильской военной конфронтации, и никто не хочет», — заключил премьер Израиля.

При этом в том же интервью Нетаньяху рассказал, что Израиль рассматривает возможность поставки Украине системы противоракетной обороны «Железный купол». Он напомнил, что США уже направили Киеву «большую часть» боеприпасов, которые ранее находились в Израиле, и подчеркнул, что это было решением Вашингтона.

Также глава израильского кабмина отметил, что готов быть посредником на переговорах России и Украины в случае получения подобного запроса.

В декабре 2022 года бригадный генерал Яков Нагель в статье для The National Interest отметил, что Россия может перехватить и изучить израильские системы ПРО «Железный купол», поэтому Тель-Авив не станет поставлять их Киеву вслед за США, решившим отправить зенитные комплексы Patriot.

По его словам, Израиль сам нуждается в скорейшем пополнении частей ПВО «Куполами». Он обратил внимание, что страна не станет портить отношения с Россией отправкой оружия на Украину.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. В ответ Россия направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны Запада только затягивает конфликт.