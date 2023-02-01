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Состояние российских миллиардеров за год выросло на $16 млрд

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Состояние российских миллиардеров, входящих сейчас в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, за год выросло на $16 млрд. Топ-10 рейтинга самых богатых бизнесменов не изменился, передает телеканал «Известия». Первое место занимает владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Капитал предпринимателя вырос на $1,3 млрд, до $29,9 млрд. На втором месте — совладелец «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. Бизнесмен стал богаче на $1,1 млрд, его состояние оценивается в $25,8 млрд. Тройку лидеров замыкает бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с капиталом в размере $20,6 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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