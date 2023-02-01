В выходные в Москве ожидается похолодание
Похолодание ожидает Москву в выходные, сообщили в Гидрометцентре России. Столбики термометров опустятся до –8 °C, к середине следующей недели — до –10 °C, передает телеканал «Известия». Осадков не ожидается. В ближайшие дни температура воздуха в столице будет чуть выше климатической нормы — до 2 градусов тепла.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.