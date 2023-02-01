Иванов рассказал Путину на встрече об успехах и проблемах леопардов в России

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал главе государства Владимиру Путину на встрече в среду, 1 февраля, об успехах и проблемах российских леопардов.

«Мы начинали, когда их было 30, это на грани уничтожения. Сейчас их 130. Им стало тесно. <…> Каждому самцу нужна своя территория», — сказал он.

Иванов сообщил, что в текущем году будет открыт второй национальный парк «Уссурийский», который находится севернее Владивостока. В это место переведут несколько особей.

Кроме того, он рассказал об увеличении численности амурского тигра на 150 особей в последние годы.

Ведется работа над сохранением биоразнообразия, добавил спецпредставитель. По его словам, Россия занимает первое место в мире по площади охраняемых территорий. Иванов уточнил, что под тем или иным видом охраны находятся 25% территории страны.

Ранее, 24 января, глава Минприроды Александр Козлов рассказал в интервью «Известиям», что в последнем издании Красной книги из нее исключили 122 вида животных, добавив при этом 153 новых. Сейчас, по словам министра, в России насчитывается 443 краснокнижных животных. Из них под особым контролем находится 13 видов, в частности снежный барс, амурский тигр и белый медведь.

В ноябре 2022 года в Минприроды сообщили, что в России выросли запасы ресурсов животного мира в их общей стоимости. Если в 2020 году она составляла 299,15 млрд рублей, то в 2021 году она выросла до 303,29 млрд рублей. По данным ведомства, лидирующие позиции по сумме заняли лоси (91,7 млрд рублей), косули (48,5 млрд) и кабарги (38 млрд рублей). Затем идут дикие северные олени, соболя, благородные олени и бурые медведи. Десятку замкнули снежные бараны, барсуки и туры.