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Equinor не смогла участвовать в расследовании взрывов на СП из-за санкций ЕС

Equinor заявила, что санкции ЕС помешали ей поучаствовать в расследовании взрывов на «Северных потоках»
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Норвежская нефтегазовая компания Equinor заявила, что санкции Евросоюза (ЕС) помешали ей принять участие в расследовании взрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом в среду, 1 февраля, пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

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«Министерство иностранных дел Норвегии уведомило, что работа с трубопроводами будет нарушением предписаний королевства в области санкционной политики, а соответственно, и санкционных правил ЕС», — говорится в письме Equinor, отправленном агентству по электронной почте.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов.

На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

Расследованием занялись Дания, Швеция и Германия, в зоне ответственности которых и произошли теракты. РФ при этом к расследованию не допустили.

В России отметили, что виновных надо искать среди тех, кому было выгодно уничтожение газопроводов. В частности, Захарова напомнила о многократных угрозах США не допустить запуска СП-2 и избавиться от него.

22 декабря президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.

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