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За год в Москве проложили около 15 км тоннелей метро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве за 2022 год проложили порядка 15 км тоннелей метро в рамках развития Московского метрополитена. Об этом в среду, 1 февраля, сообщается на сайте столичной мэрии.

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Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, большую часть тоннелей прошли при помощи механизированных комплексов, еще около 500 м проложили горным способом, пишет «Москва 24».

Кроме того, на новом участке Солнцевской линии столичной подземки метростроители прошли тоннель до аэропорта Внуково, где в дальнейшем появится станция.

Помимо этого, все тоннели проложили на участке Люблинско-Дмитровской линии, а также между «Новаторской» и «Бачуринской» строящейся Троицкой линии метро.

В прошлом году специалисты смонтировали 180 тыс. единиц оборудования, уложили свыше 7 тыс. км кабеля, 70 км воздуховодов и 330 км трубопровода, пишет НСН.

По словам Собянина, с 2011 года в столице было построено 148 км линий метро, 69 станций и 11 электродэпо, уточняет РИАМО.

В 2023 году Московский метрополитен будут развивать и дальше. Продолжится строительство электродепо «Нижегородское», «Аминьевское», «Южное» и «Саларьево». В депо «Выхино» и «Владыкино» в ведутся работы по строительству новых зданий и сооружений, сообщает агентство городских новостей «Москва».

31 января Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли станцию «Лесной городок» на МЦД-4. Предполагается, что пассажиропоток на станции в сутки составит 3,6 тыс. человек, отмечает сайт kp.ru.

В тот же день стало известно, что новый участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена готов на 60%. В состав участка входят три станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Новый участок Люблинско-Дмитровской линии улучшит транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово и Северный. Открытие трех станций метро запланировано на 2023 год.

24 января Собянин заявил, что за 10 лет в Московском метрополитене появилось 31 260 новых рабочих мест. По словам чиновника, этому поспособствовало активное развитие инфраструктуры метрополитена, отмечает телеканал «360». В частности, более 6 тыс. вакансий принесло возведение Большой кольцевой линии (БКЛ). Одними из самых востребованных профессий стали машинист электропоезда, дежурный по станции, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и электромеханик.

В декабре глава НИИ «МосТрансПроект» Владимир Титов рассказал, каким станет метро Москвы к 2030 году. По его словам, в 2030 году благодаря открытию нового диаметра D5 на МЦД станет возможно проделать путь между городами Пушкино и Домодедово без пересадок. Кроме трех направлений МЦД планируется открытие множества новых станций метрополитена, отмечает телеканал «Звезда».

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