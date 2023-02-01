МИД указал на нестыковки в отчете Международного союза электросвязи по Украине
Отчет Международного союза электросвязи (МЭС) о разрушениях инфраструктуры на Украине составлен в лучших традициях «низкопробных методичек». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в среду, 1 февраля, на сайте министерства.
«В лучших традициях низкопробных пропагандистских методичек документ пестрит логическими уловками и нестыковками. В частности, в отчете приводятся якобы проверенные факты массовых разрушений, даются ссылки на статистику, на основании чего делаются аналитические выводы», — указала дипломат.
Захарова призвала МЭС не участвовать в тиражировании лжи, обратив внимание на то, что вся информация в отчете получена от украинской администрации.
Она также отметила, что составители этого «фундаментального» труда корпели над ним дистанционно, не утруждая себя выездом на места для проверки данных.
«При этом Генеральный секретарит МСЭ прямо в тексте открещивается от ответственности за его содержание. В таком случае возникает закономерный вопрос — как документ, недостоверность содержания которого признают даже сами авторы, мог быть опубликован на официальном интернет-ресурсе авторитетной организации?» — задалась вопросом представитель МИДа.
По словам дипломата, подобная деятельность ведет к подрыву авторитета старейшей международной организации. Захарова добавила, что Россия со своей стороны, будучи полноправным членом МСЭ, будет строго следить за попытками политизировать деятельность технических учреждений системы ООН в угоду линии Запада.
Ранее Международный союз электросвязи при ООН (International Telecommunication Union, ITU) опубликовал отчет о разрушениях инфраструктуры на Украине. В нем, в частности указывалось, что для восстановления телекоммуникационного сектора страны потребуется как минимум $1,79 млрд.
До этого, 18 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено больше половины объектов энергосистемы. По его словам, восстановления требуют порядка 160 тыс. объектов инфраструктуры и жилых домов.
Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.