Реклама
Прямой эфир
Мир
Минфин США ввел санкции против 12 связанных с Россией компаний
Экономика
«Транснефть» сообщила о попытке обстрела нефтепровода «Дружба»
Общество
Правительство РФ выделит 2,5 млрд рублей на социальную газификацию
Экономика
Средняя цена нефти Urals в январе упала в 1,7 раза
Мир
В Киеве предложили взять 400 тыс. дронов-камикадзе вместо танков Abrams
Мир
Власти Израиля допустили поставку Украине системы ПРО «Железный купол»
Мир
ЕС решил увеличить число проходящих подготовку украинских военных до 30 тысяч
Мир
Эрдоган пока не намерен одобрять заявку Швеции на членство в НАТО
Мир
Источник в ЕС рассказал о планах принятия нового пакета санкций против РФ
Мир
Депутат Верховной рады сообщил о возможной отставке главы минобороны Украины
Общество
Путин призвал быстрее восстанавливать жилье в приграничных районах
Мир
Япония выделила Украине $170 млн на восстановление инфраструктуры

В Белом доме заявили о готовности работать с РФ по ДСНВ

Белый дом: слова Песков свидетельствуют о заинтересованности РФ и США в ДСНВ-3, это положительный момент
0
Фото: Global Look Press/Leigh Vogel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Слова пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова свидетельствуют о заинтересованности в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) как России, так и США. Об этом в среду, 1 февраля, заявила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби.

Ранее в этот день Песков заявил, что Россия считает продолжение действия ДСНВ очень важным. При этом он отметил, что США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности.

«Касаясь сегодняшнего комментария господина Пескова, думаю, это вновь указывает на то, что обе стороны продолжают считать контроль над вооружениями и ДСНВ-3 нашим общим интересом. И это положительный момент», — сказала она в ходе мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями «Проблемы и перспективы дальнейшего российско-американского контроля над ядерными вооружениями».

По словам Аберкромби, Вашингтон готов к конструктивной работе с Москвой с целью реализации в полном объеме положений ДСНВ.

Проверка связей: инспекции по СНВ-3 вскоре могут возобновиться
Помешает ли этому прогнозируемая победа республиканцев на промежуточных выборах в США

Как 31 января написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепартамента США, в Вашингтоне считают, что якобы Москва нарушила условия ДСНВ, заблокировав инспекции с американской стороны и отказав ей во встрече для обсуждения соблюдения договора. В докладе говорится, что из-за этого представителям США стало сложнее проверять количество боеголовок, развернутых Россией в рамках соглашения.

30 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия остается приверженной ДСНВ, а США тем временем нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности. Он пояснил, что Россия в полном объеме соблюдает все установленные договором «количественные и качественные ограничения», а Вашингтон, в свою очередь, не соблюдает прописанные в договоре соглашения, осуществляя фронтально-агрессивное сдерживание Москвы.

В январе 2021 года президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Вместе с тем ситуация изменилась после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Так, 30 ноября 2022 года Рябков заявил, что Москва перенесла заседание комиссии по ДСНВ, так как не могла игнорировать действия Вашингтона по Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что консультации с США по ДСНВ Москва перенесла на фоне враждебности со стороны Вашингтона.

В августе того же года Россия временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД РФ объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил РФ права проводить проверки военно-ядерных объектов в США.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023