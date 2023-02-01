В Белом доме заявили о готовности работать с РФ по ДСНВ

Слова пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова свидетельствуют о заинтересованности в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) как России, так и США. Об этом в среду, 1 февраля, заявила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби.

Ранее в этот день Песков заявил, что Россия считает продолжение действия ДСНВ очень важным. При этом он отметил, что США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности.

«Касаясь сегодняшнего комментария господина Пескова, думаю, это вновь указывает на то, что обе стороны продолжают считать контроль над вооружениями и ДСНВ-3 нашим общим интересом. И это положительный момент», — сказала она в ходе мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями «Проблемы и перспективы дальнейшего российско-американского контроля над ядерными вооружениями».

По словам Аберкромби, Вашингтон готов к конструктивной работе с Москвой с целью реализации в полном объеме положений ДСНВ.

Как 31 января написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепартамента США, в Вашингтоне считают, что якобы Москва нарушила условия ДСНВ, заблокировав инспекции с американской стороны и отказав ей во встрече для обсуждения соблюдения договора. В докладе говорится, что из-за этого представителям США стало сложнее проверять количество боеголовок, развернутых Россией в рамках соглашения.

30 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия остается приверженной ДСНВ, а США тем временем нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности. Он пояснил, что Россия в полном объеме соблюдает все установленные договором «количественные и качественные ограничения», а Вашингтон, в свою очередь, не соблюдает прописанные в договоре соглашения, осуществляя фронтально-агрессивное сдерживание Москвы.

В январе 2021 года президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Вместе с тем ситуация изменилась после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Так, 30 ноября 2022 года Рябков заявил, что Москва перенесла заседание комиссии по ДСНВ, так как не могла игнорировать действия Вашингтона по Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что консультации с США по ДСНВ Москва перенесла на фоне враждебности со стороны Вашингтона.

В августе того же года Россия временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД РФ объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил РФ права проводить проверки военно-ядерных объектов в США.