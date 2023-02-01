Три долгостроя планируют сдать в 2023 году в Тамбове

В Тамбове в 2023 году планируют завершить строительство трех проблемных домов. Об этом сообщила и.о. главы регионального Госжилстройтехнадзора Инна Левченко.

Речь идет о долгостроях по улице Киквидзе, 77б, по улице Коммунальной, 72а, а также по улице Карла Маркса, 3. Последний намерены ввести в эксплуатацию уже в I квартале текущего года.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», на сегодняшний день на территории города остается шесть проблемных домов. Дом № 23 по улице Ржавской с четырьмя участниками долевого строительства будет достроен, а дольщики дома № 46 по улице Коммунальной получат выплаты. За ними уже обратились 15 человек. Однако некоторые с решением Фонда защиты прав дольщиков не согласны и собираются оспаривать его в суде.

Сложной остается ситуация с объектом по улице Пензенская/Карла Маркса, 67/175, корпус 1. Два застройщика, которые брались за реализацию проекта, обанкротились. С учетом низкой строительной готовности здания, может быть принято решение о компенсационной выплате дольщикам.

В конце декабря во Владивостоке завершили строительство и ввели в эксплуатацию проблемный дом на улице Грибоедова. В правах были восстановлены 196 семей — участников долевого строительства.