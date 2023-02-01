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Министр обороны ФРГ прокатился на танке Leopard перед отправкой на Украину

В Сети появились кадры, как министр обороны ФРГ Борис Писториус прокатился на танке Leopard 2A6
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Chris Emil Janssen
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Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус перед отправкой танков Украине прокатился по бездорожью на Leopard 2A6. Соответствующие кадры опубликованы 1 февраля на странице немецкого военного ведомства в Twitter.

Поездку министра на танке сняли на три коротких ролика. Писториус в присутствии военнослужащих и журналистов сел в один из танков, затем машина начала движение по полигону и вернулась к публике.

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«1500 лошадиных сил, 68 км/ч — министр обороны Борис Писториус получил сегодня в Аугустдорфе личное впечатление», — говорится в подписи к роликам.

Как глава минобороны ФРГ сказал журналистам, обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе на танках Leopard начнется в ближайшее время в Мюнстере. Курс будет неполным, военнослужащих обучат только основным навыкам.

Leopard 2A6 в настоящее время остается самой современной модификацией данной модели танков.

Ранее, 30 января, сообщалось, что глава Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о том, что военным региона, захватившим на Украине немецкие танки Leopard или американские Abrams, будет положена премия. Так, за захват танка Leopard обещано 3 млн рублей, а за уничтожение — 1 млн рублей.

Захват и уничтожение американских танков Abrams оцениваются в 1,5 млн и 500 тыс. рублей соответственно. Аналогичная премия полагается также в случае захвата или уничтожения танка любой другой страны НАТО.

Выплаты получат и те, кто участвовал в захвате или уничтожении танка.

Ранее, 25 января, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. 26 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. О начале СВО Москва объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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