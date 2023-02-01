Британский депутат Джонсон назвала правительство Израиля фашистским

В Великобритании депутат от партии лейбористов Ким Джонсон, выступая в палате общин, назвала правительство Израиля фашистским. Трансляция этого заседания была опубликована на сайте парламента 1 февраля.

«После избрания фашистского правительства Израиля в декабре прошлого года участились случаи нарушения прав человека в отношении палестинских гражданских лиц, включая детей», — сказала она.

Позже, как сообщает издание Daily Mail, депутат принесла извинения за свои слова и признала, что неправильно использовала термин «фашистский» в отношении правительства Израиля.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил против шагов, затрудняющих решение конфликта Палестины и Израиля на основе создания двух государств. В частности, он протестовал против сноса расширения поселений и сноса домов.

В последнее время отношения палестинцев с Израилем вышли на новый виток обострения.

27 января в районе Неве Яаков произошел теракт, в результате которого погибли восемь человек, в том числе нападавший. Еще 10 получили ранения. Нападение произошло в синагоге, после чего злоумышленник стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу.

На следующий день основные палестинские группировки, действующие на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, назвали произошедшее естественной реакцией на преступления израильских властей против их народа.

28 января стрингер из Иерусалима Николь Джансезьян сообщила «Известиям», что администрация сектора Газа сообщила о прекращении выполнения так называемого соглашения по безопасности. Она подчеркнула, что, по сути, это «практически объявление джихада».

24 декабря в результате столкновений с израильскими военными пострадали десятки палестинцев, в том числе полуторагодовалая девочка. Беспорядки начались в деревне Усарин к югу от города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Израильские недоброжелатели напали на автомобиль жителей Палестины, один из брошенных в машину камней разбил стекло над детским креслом. Позже на место происшествия прибыли служащие ВС Израиля для разгона толпы.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.