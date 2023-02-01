Подоляк обвинил Twitter в снижении популярности Украины в соцсети

Новый владелец Twitter Илон Маск искусственно снижает популярность официальных страниц украинских властей в соцсети. Об этом в среду, 1 февраля, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Политик указал, что американский предприниматель якобы намеренно сокращает охват, и призвал Маска перестать «пессимизировать» официальные аккаунты Украины.

«Илон, может, хватит пессимизировать официальные аккаунты Украины и принудительно сокращать охват? Слишком всё очевидно», — написал он в Twitter.

Кроме того, Подоляк призвал обратиться к регулятору, который «разъяснит собственнику правила конкуренции».

Ответа Маска на заявление украинского политика пока не последовало.

Ранее, 27 января, Илон Маск обсудил политику Twitter с представителями конгресса США. По словам предпринимателя, он встретился со спикером палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и лидером демократического меньшинства палаты Хакимом Джеффрисом, чтобы заявить конгрессменами о справедливости соцсети в отношении обеих политических партий.

14 декабря прошлого года создатель и бывший глава социальной сети Twitter Джек Дорси заявил о том, что из-за его решений компания стала сильно подвержена государственной и корпоративной цензуре. Он отметил, что социальные сети должны быть устойчивы к корпоративному и государственному контролю. Сам Маск позднее рассказал, что американские власти заплатили компании миллионы долларов за сокрытие сведений данных о Хантере Байдене, а сама соцсеть обслуживала интересы определенных политических структур.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. Решение о приобретении компании он тогда объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».