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Столтенберг выразил уверенность во вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
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Швеция и Финляндия станут членами НАТО, несмотря на отказ Турции одобрять заявку Стокгольма на вступление в альянс из-за обострения отношений двух стран. Об этом 1 февраля в интервью японской газете Nikkei заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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«Я не могу сказать вам точно, когда они [станут членами альянса], но это свидетельствует об открытости дверей НАТО», — отметил он.

По словам Столтенберга, оба государства проходят «самый быстрый процесс вступления в современной истории военного блока».

Говоря об обострении отношений Швеции и Турции, Столтенберг также выразил уверенность в том, что страны будут приняты в альянс.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО. Причиной он назвал сожжение Корана у посольства страны в Швеции и бездействие при этом шведской полиции.

Ранее, 30 января, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу допустил, что Анкара пойдет на раздельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции. При этом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заверил, что Хельсинки по-прежнему рассчитывает на совместное вступление в НАТО вместе со Стокгольмом.

Отношения Турции и Швеции резко ухудшились после акции датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который 21 января сжег экземпляр Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Акция проходила с одобрения местных властей. Тогда пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение Корана является явным преступлением ненависти.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

18 июля в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о членстве в НАТО.

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