Подачу электричества возобновили в поселок Усть-Тым на томском севере

В поселке Усть-Тым на севере Томской области возобновили подачу электричества после пожара на электростанции. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Электроснабжение в селе Усть-Тым Каргасокского района Томской области восстановлено. Установление обстоятельств и причин возгорания на дизельной электростанции контролируется прокуратурой Каргасокского района», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет РИА «Томск», пожар на электростанции произошел днем 31 января. Без света более чем на сутки остались 160 домов, в которых проживают около 270 человек, а также два социальных объекта.

Тушение возгорания заняло почти пять часов. В здании электростанции 1960 года постройки обвалилась крыша и обгорели стены. Площадь пожара составила 224 кв. м.