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В Москве задержали избившего и ограбившего сотрудницу МВД мужчину

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Фото: МВД РФ
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В Москве задержан мужчина, который избил и ограбил сотрудницу МВД в подъезде дома на Профсоюзной улице, сообщает МВД России в Telegram-канале.

Мужчина зашел в подъезд и поднялся за 52-летней женщиной по лестнице. На лестничной площадке между первым и вторым этажами он задал ей вопрос: «Не узнаешь меня?» После отрицательного ответа злоумышленник догнал ее, ударил кулаком по лицу, после чего вырвал из рук сумку с личными вещами, документами и деньгами.

«Когда злоумышленник ушел, потерпевшая поднялась в свою квартиру и обратилась в полицию, а также в медучреждение. Сумма материального ущерба составила более 41 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

О нападении на замначальника департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России Светлану Елисееву сообщалось ранее 1 февраля. После случившегося пострадавшая была доставлена в больницу.

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