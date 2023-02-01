Израильская армия сообщила о перехвате выпущенной из сектора Газа ракеты

Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила ракету, выпущенную по территории страны из сектора Газа. Об этом 1 февраля заявили в Армии обороны Израиля в Twiiter.

Там также сообщили, что в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах Израиля была объявлена воздушная тревога.

До этого, 4 декабря прошлого года, израильские истребители уничтожили оружейный цех в секторе Газа, на котором изготавливали ракетные снаряды. В Израиле уточнили, что открыли огонь в ответ на выпущенную ракету.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.