Поставки оружия Киеву могут создать условия для «мирного урегулирования конфликта». Такое мнение выразил 1 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете Nikkei.

«Если мы хотим мирного решения мира и конфликта на Украине путем переговоров, где Украина преобладает как суверенное независимое государство, нам необходимо оказать военную поддержку. Поставленное сегодня оружие может завтра создать условия для мирного урегулирования», — цитирует его издание.

Представители Запада не впервые пытаются заверить публику, что затягивание конфликта путем накачивания Украины оружием — это путь к миру.

1 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что поставка военных самолетов на Украину якобы не вызовет эскалации конфликта. Она подчеркнула, что такие заявления абсурдны и только усилят «неуемный аппетит» киевского режима. Захарова напомнила, что западное оружие используется для обстрелов больниц и убийств гражданских лиц.

Ранее Столтенберг также заявлял, что НАТО необходимо продолжать поставки оружия Киеву, так как это якобы приближает возможность мирного урегулирования конфликта. В ноябре вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал «одержимых политиков» на Западе, в том числе генерального секретаря НАТО, понять что стремление к миру и поставки вооружений Киеву — это взаимоисключающие действия.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков указал на то, что циничные игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет. Он отметил, что США рассматривают Украину в качестве полигона для испытаний своей боевой техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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