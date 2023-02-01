Замминистра спорта Ульяновской области уволили после отпуска на Шри-Ланке

Замминистра физической культуры и спорта Ульяновской области Максим Соболев покинул свой пост после того, как подвергся критике губернатора за отпуск на Шри-Ланке в период проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в правительстве региона.

«С сегодняшнего числа Соболева уволили», — сказали «РИА Новости» в областной администрации.

Причина отставки не называется.

Ранее, 10 января, губернатор Ульяновской области Алексей Русских раскритиковал чиновников, которые провели отпуск за границей и выкладывали посты с отдыха в соцсетях. Русских поручил разобраться в ситуации министру физической культуры и спорта области Рамилю Егорову и директору ОГКУ «Правительство для граждан» Олегу Ягфарову. По данным местных СМИ, речь шла в том числе и о Максиме Соболеве.

За несколько дней до этого, 7 января, губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал поведение депутата областной думы Максима Васильева, который записал видеопривет из Мексики.

Также в прошлом месяце критике подвергся депутат законодательного собрания (ЗС) Вологодской области Денис Долженко, который опубликовал в соцсетях пост из Дубая, где он провел новогодние праздники. После этого глава региона Олег Кувшинников рекомендовал чиновникам воздержаться от отпусков за границей. Позднее стало известно, что Долженко исключили из сторонников «Единой России» и освободили от должности зампреда комитета ЗС.

17 января «Коммерсант» рассказал, что во многих российских субъектах действует настоятельная рекомендация для местных чиновников и депутатов не выезжать на отдых за пределы страны. Неофициальный запрет появился после ряда скандалов, связанных с отпусками региональных управленцев и народных избранников.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отдых российских чиновников за границей больше относится к вопросу этики, каких-либо аппаратных ограничений на этот счет нет.