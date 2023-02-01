Центральную библиотеку модернизируют в Казани

В Казани в 2023 году планируют капитально отремонтировать Центральную библиотеку, расположенную на улице Вишневского. Об этом начальник управления культуры города Азат Абзалов рассказал на совещании, сообщает пресс-служба мэрии.

В библиотеке обновят инженерные коммуникации и отремонтируют помещения. В целом учреждение будет модернизировано по новому стандарту, отметил Абзалов.

К июню также планируется завершить обновление библиотеки № 27 по улице Баруди, пишет ИА «Татар-информ».

Отмечается, что Казань участвует в конкурсе на присвоение городу статуса «Библиотечная столица России» в 2024 году. Результаты станут известны уже в июне, их объявят на всероссийском библиотечном конгрессе в Мурманске.