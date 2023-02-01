Минфин США ввел санкции против 12 связанных с Россией компаний

Минфин США ввел санкции против 12 компаний и 10 физических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с Россией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства в среду, 1 февраля.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело блокирующие санкции против 22 физических лиц и организаций в ряде стран, связанных с сетью для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

В частности, в санкционный список внесены организации Болгарии, Израиля, Кипра, Латвии и Сингапура.

По ограничительные меры попали граждане Израиля, Кипра, Латвии, Сингапура, России и Узбекистана.

Ранее, 26 января, американский минфин расширил ограничения против юридических и физических лиц из России. Под санкции попали 15 физлиц, среди которых бизнесмены, политики и чиновники, а также свыше 30 организаций.

В тот же день США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС РФ. Причиной такого решения стали якобы действия, которые «угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины».

Тогда посольство РФ в США заявило, что зарубежные предприниматели и компании первыми страдают от постоянного расширения нелегитимных санкционных мер. Они отметили, что с каждой новой волной экономических барьеров «очевиднее неэффективность и абсурдность подобного подхода».

25 января российский министр финансов Антон Силуанов отметил, что антироссийские санкции выгодны США, при этом от них страдает экономика Европы. Он указал на то, что в западных странах инфляция бьет сорокалетние рекорды, а тарифы на коммунальные услуги растут даже сильнее, чем в России.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Европа путем введения санкций вызвала прежде всего скачок инфляции у себя же. По его словам, власти европейских государств признают, что политика США ведет к деиндустриализации в регионе.