В правительстве Москвы рассказали о digital-марафоне для столичных экспортеров

Центр «Моспром» запланировал на март обучающий марафон для повышения компетенций, выработки навыков и умений в сфере digital-маркетинга и SEO-продвижения для столичных компаний-экспортеров, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По словам Овчинского, это позволит компаниям усилить позиционирование столичной продукции на внешних рынках.

«Москва предоставляет промышленным компаниям, планирующим выход на зарубежные рынки или увеличение поставок, различные финансовые и нефинансовые меры поддержки. Например, в рамках программы Центра „Моспром“ пройдет курс для продвижения продукции на зарубежные рынки с помощью digital-маркетинга. Обучение будет проходить в онлайн-формате на российской платформе CoreApp. В течение шести недель эксперты и специалисты проведут комплексную оценку эффективности онлайн-ресурсов компании и их адаптивности к внешним рынкам», — рассказал Владислав Овчинский.

В программу курса входят шесть обучающих модулей, а также практические занятия и индивидуальные консультации с экспертами и специалистами. По итогам курса сотрудники компаний-экспортеров освоят универсальную методику по самостоятельному аудиту, подготовке сайтов и социальных сетей к работе с зарубежными контрагентами.

Московские компании смогут принять участие в марафоне бесплатно. Заявки принимаются на сайте Центра «Моспром» до 17 февраля, занятия начнутся 13 марта.

Центр «Моспром», подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой экспортеров. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей, в том числе по индивидуальному заказу, чтобы определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки.