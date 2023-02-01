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План по строительству жилья перевыполнили в Барнауле в 2022 году

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В Барнауле (Алтайский край) в 2022 году перевыполнили план по сдаче нового жилья. Об этом заммэра по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров сообщил на заседании Союза строителей региона.

По его словам, в прошлом году строители ввели 567 тыс. кв. м жилья при плане в 520 тыс. кв. м. Также было выдано больше разрешений на возведение многоквартирных домов, чем в 2021-м: 26 и 15 соответственно, пишет altapress.ru.

В 2023 году в Барнауле ожидается строительство 510 тыс. кв. м жилья. Городские власти выразили уверенность, что застройщики достигнут цели, а также отметили, что не видят никаких особых угроз и рисков.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае в 2022 году сдали более миллиона квадратных метров жилья. Более половины сданной площади — 556 тыс. кв. м — многоквартирные дома.

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