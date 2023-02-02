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Фермерам в России разрешат заниматься сельским туризмом

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Фермерские хозяйства в России получат право заниматься сельским туризмом. Такой законопроект к маю разработает Минсельхоз, его внесут в Госдуму в ноябре. Изменения планируется внести в отдельные законодательные акты РФ. Об этом 2 февраля «Известиям» сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

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Законопроект направлен на развитие сельского туризма в России, отметили в ведомстве.

«Утверждение вышеуказанных изменений позволит фермерам расширить спектр услуг по сельскому туризму, оказываемых дополнительно к осуществлению сельскохозяйственного производства, в том числе размещать туристов в фермерских домах», — сказали в Минсельхозе.

В ведомстве сказали, что рост числа сельхозтуристов поможет фермерам нарастить объемы продаж своей продукции и повысить за счет этого доходность производства. При этом законопроект подразумевает сохранение именно производственной деятельности на сельхозземлях в качестве приоритетной, подчеркнули в Минсельхозе.

В числе потенциально привлекательных направлений для развития сельского туризма — Нижнее Поволжье, Северный Кавказ и Сибирь, рассказали «Известиям» аналитики бюро Atlas.

В Нижнем Поволжье как целостный кластер могут развиваться Саратовская, Волгоградская и Астраханская области. Среди республик Северного Кавказа аналитики считают перспективным усиление туристического потенциала в Северной Осетии – Алании и Дагестане. Особенно привлекательные локации в Сибири — Алтай, Тыва и Хакасия, отметили эксперты.

Понятие «сельский туризм» появилось в российском законодательстве в 2021 году. Оно предполагает посещение сельской местности и малых городов для приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с агропредприятиями и участия в сельхозработах, напомнили аналитики Atlas.

21 января вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что на поддержку аграрно-промышленного комплекса на новых территориях в 2023–2024 годах заложено более 23 млрд рублей.

11 января президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам максимально согласованно отработать детали программы развития новых территорий. Новые регионы России нужно также подключить к реализации нацпроектов, уточнил он.

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