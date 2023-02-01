США запретили ввоз в Россию спутника из Южной Кореи

США запретили ввоз в Россию спутника Южной Кореи, который планировалось запустить на ракете «Ангара-1.2». Об этом 1 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Центра Хруничева Алексея Варочко.

По его словам, предприятие работает в проекте субконтракта с компанией ILS.

«Все требования Южной Кореи по контракту на запуск спутника KOMPSAT-6 на ракете-носителе «Ангара-1.2» Центром Хруничева выполнены», — отметил он.

По его словам, контракт и субконтракт на пусковые услуги по выведению KOMPSAT-6 являются действующими. Уведомления от заказчика о расторжении контракта не поступало.

Варочко добавил, что у Кореи нет прямых соглашений с РФ на запуск космического аппарата. Заказчиком запуска был Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI), в 2016 году заключивший контракт на запуск на «Ангаре-1.2» с дочерним предприятием Центра Хруничева в США — компанией ILS.

Гендиректор предприятия добавил, что лицензия министерства торговли США на экспорт KOMPSAT-6 в Россию приостановлена. На основании этого аппарат не смогут ввести в РФ.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что Южная Корея запустит свой многоцелевой спутник Arirang 6 с помощью европейской ракеты-носителя Vega-C. Контракт с российской стороной расторгнут, отмечалось в сообщении.

Ракету «Ангара» с целью выведения южнокорейского космического аппарата KOMPSAT-6 на орбиту Земли заказывало Минобороны России.

В августе 2022 года Франция отказалась от планов создать вместе с Россией приборы для индийского орбитального аппарата, который Дели хотел запустить к Венере. В ходе разработки ранее предполагалось, что часть компонентов будет произведена во Франции.

В том же месяце первый французский астронавт, бригадный генерал, Герой Советского Союза Жан-Лу Кретьен в беседе с «Известиями» выразил сожаление о свертывании международного сотрудничества в космонавтике из-за антироссийских санкций. Он отметил, что по-прежнему очень гордится званием Героя Советского Союза, а о России у него сохранились очень трогательные воспоминания.