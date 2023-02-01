Реклама
Прямой эфир
Мир
В Вене протестующие потребовали отменить санкции против РФ
Экономика
«Транснефть» сообщила о попытке обстрела нефтепровода «Дружба»
Общество
Правительство РФ выделит 2,5 млрд рублей на социальную газификацию
Экономика
Средняя цена нефти Urals в январе упала в 1,7 раза
Мир
В Киеве предложили взять 400 тыс. дронов-камикадзе вместо танков Abrams
Мир
Власти Израиля допустили поставку Украине системы ПРО «Железный купол»
Мир
ЕС решил увеличить число проходящих подготовку украинских военных до 30 тысяч
Мир
Эрдоган пока не намерен одобрять заявку Швеции на членство в НАТО
Мир
Источник в ЕС рассказал о планах принятия нового пакета санкций против РФ
Мир
Депутат Верховной рады сообщил о возможной отставке главы минобороны Украины
Общество
После освобождения Волновахи в город вернулись 2 тыс. жителей
Мир
Япония выделила Украине $170 млн на восстановление инфраструктуры
Сюжет:

США запретили ввоз в Россию спутника из Южной Кореи

Центр Хруничева: США запретили ввоз в Россию южнокорейского спутника
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США запретили ввоз в Россию спутника Южной Кореи, который планировалось запустить на ракете «Ангара-1.2». Об этом 1 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Центра Хруничева Алексея Варочко.

Мал и не упал: создан двигатель для спутников с рекордной тягой
Особая конструкция устройства позволяет ставить его на самые маленькие космические аппараты, чтобы они дольше находились на орбите

По его словам, предприятие работает в проекте субконтракта с компанией ILS.

«Все требования Южной Кореи по контракту на запуск спутника KOMPSAT-6 на ракете-носителе «Ангара-1.2» Центром Хруничева выполнены», — отметил он.

По его словам, контракт и субконтракт на пусковые услуги по выведению KOMPSAT-6 являются действующими. Уведомления от заказчика о расторжении контракта не поступало.

Варочко добавил, что у Кореи нет прямых соглашений с РФ на запуск космического аппарата. Заказчиком запуска был Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI), в 2016 году заключивший контракт на запуск на «Ангаре-1.2» с дочерним предприятием Центра Хруничева в США — компанией ILS.

Гендиректор предприятия добавил, что лицензия министерства торговли США на экспорт KOMPSAT-6 в Россию приостановлена. На основании этого аппарат не смогут ввести в РФ.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что Южная Корея запустит свой многоцелевой спутник Arirang 6 с помощью европейской ракеты-носителя Vega-C. Контракт с российской стороной расторгнут, отмечалось в сообщении.

Ракету «Ангара» с целью выведения южнокорейского космического аппарата KOMPSAT-6 на орбиту Земли заказывало Минобороны России.

В августе 2022 года Франция отказалась от планов создать вместе с Россией приборы для индийского орбитального аппарата, который Дели хотел запустить к Венере. В ходе разработки ранее предполагалось, что часть компонентов будет произведена во Франции.

В том же месяце первый французский астронавт, бригадный генерал, Герой Советского Союза Жан-Лу Кретьен в беседе с «Известиями» выразил сожаление о свертывании международного сотрудничества в космонавтике из-за антироссийских санкций. Он отметил, что по-прежнему очень гордится званием Героя Советского Союза, а о России у него сохранились очень трогательные воспоминания.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023