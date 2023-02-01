Реклама
Прямой эфир
Мир
В Вене протестующие потребовали отменить санкции против РФ
Экономика
«Транснефть» сообщила о попытке обстрела нефтепровода «Дружба»
Общество
Правительство РФ выделит 2,5 млрд рублей на социальную газификацию
Экономика
Средняя цена нефти Urals в январе упала в 1,7 раза
Мир
В Киеве предложили взять 400 тыс. дронов-камикадзе вместо танков Abrams
Мир
Власти Израиля допустили поставку Украине системы ПРО «Железный купол»
Мир
ЕС решил увеличить число проходящих подготовку украинских военных до 30 тысяч
Мир
Эрдоган пока не намерен одобрять заявку Швеции на членство в НАТО
Мир
Источник в ЕС рассказал о планах принятия нового пакета санкций против РФ
Мир
Депутат Верховной рады сообщил о возможной отставке главы минобороны Украины
Общество
После освобождения Волновахи в город вернулись 2 тыс. жителей
Мир
Япония выделила Украине $170 млн на восстановление инфраструктуры

В США указали на пренебрежение Запада к мюнхенской речи Путина в 2007 году

АТ: на Западе когда-то пренебрегли смыслом мюнхенской речи Путина, что привело к конфликту на Украине
0
Фото: REUTERS/Michaela Rehle
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные страны допустили ошибку, когда в 2007 году проигнорировали основной посыл мюнхенской речи президента России Владимира Путина, что в итоге и привело к конфликту на Украине. Об этом написал 1 февраля обозреватель The American Thinker Джаред Петерсон.

«Противник не считается ни с чем»
Владимир Путин рассказал студентам о целях и ходе СВО и прокомментировал идею создания студотрядов для восстановления Донбасса

«В 2007 году в мюнхенской речи Владимира Путина российское правительство ясно дало понять, что Украина является самой красной из всех красных линий», — отметил журналист.

Автор статьи выразил мнение, что Россия никогда не будет терпеть рядом с собой соседа, который нашпигован американским оружием. Несмотря на это, администрация президента США Джо Байдена с первого дня конфликта в Донбассе стала рассматривать Украину как члена НАТО уже де-факто, а неоконсерваторы в Вашингтоне «продолжали не замечать очевидных сигналов Москвы». В результате «вялотекущая война Запада против Кремля» привела к тому, что украинский кризис был фактически спровоцирован извне.

«Сменявшие друг друга правительства Соединенных Штатов несут ответственность за создание условий, в которых произошел конфликт на Украине», — приходит к заключению Петерсон.

26 января иранский телеканал Press TV указал, что США и НАТО приближаются к «катастрофическому сценарию» из-за поддержки киевского режима. В материале отмечается, что поддержка украинских боевиков западными странами создала стимул для России предпринять «радикально агрессивные шаги», чтобы доказать серьезность собственных «красных линий».

31 августа 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент РФ в мюнхенской речи в 2007 году взывал к мудрости оппонентов, обладая прекрасным талантом убеждения, однако оппоненты в этот момент были слишком «кровожадные и недружественные».

11 мая 2022 года обозреватель газеты The Hill написал, что Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл речи Путина в Мюнхене. В издании напомнили, что еще 15 лет назад он настаивал на приверженности идее многополярного мира. Кроме того, автор статьи выразил мнение, что президент РФ посчитал неуважительной реакцию западных лидеров на его тезисы.

Глава государства произнес речь на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. Он предложил миру новые правила игры, предупредив о последствиях сохранения старых устоев. Путин указал на опасную стратегию США и НАТО, силы которого приближаются к российским границам. Он также отметил, что РФ — сторонница привилегии проводить независимую внешнюю политику.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023