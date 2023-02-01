Западные страны допустили ошибку, когда в 2007 году проигнорировали основной посыл мюнхенской речи президента России Владимира Путина, что в итоге и привело к конфликту на Украине. Об этом написал 1 февраля обозреватель The American Thinker Джаред Петерсон.

«В 2007 году в мюнхенской речи Владимира Путина российское правительство ясно дало понять, что Украина является самой красной из всех красных линий», — отметил журналист.

Автор статьи выразил мнение, что Россия никогда не будет терпеть рядом с собой соседа, который нашпигован американским оружием. Несмотря на это, администрация президента США Джо Байдена с первого дня конфликта в Донбассе стала рассматривать Украину как члена НАТО уже де-факто, а неоконсерваторы в Вашингтоне «продолжали не замечать очевидных сигналов Москвы». В результате «вялотекущая война Запада против Кремля» привела к тому, что украинский кризис был фактически спровоцирован извне.

«Сменявшие друг друга правительства Соединенных Штатов несут ответственность за создание условий, в которых произошел конфликт на Украине», — приходит к заключению Петерсон.

26 января иранский телеканал Press TV указал, что США и НАТО приближаются к «катастрофическому сценарию» из-за поддержки киевского режима. В материале отмечается, что поддержка украинских боевиков западными странами создала стимул для России предпринять «радикально агрессивные шаги», чтобы доказать серьезность собственных «красных линий».

31 августа 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент РФ в мюнхенской речи в 2007 году взывал к мудрости оппонентов, обладая прекрасным талантом убеждения, однако оппоненты в этот момент были слишком «кровожадные и недружественные».

11 мая 2022 года обозреватель газеты The Hill написал, что Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл речи Путина в Мюнхене. В издании напомнили, что еще 15 лет назад он настаивал на приверженности идее многополярного мира. Кроме того, автор статьи выразил мнение, что президент РФ посчитал неуважительной реакцию западных лидеров на его тезисы.

Глава государства произнес речь на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. Он предложил миру новые правила игры, предупредив о последствиях сохранения старых устоев. Путин указал на опасную стратегию США и НАТО, силы которого приближаются к российским границам. Он также отметил, что РФ — сторонница привилегии проводить независимую внешнюю политику.