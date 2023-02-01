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Путин призвал быстрее восстанавливать жилье в приграничных районах
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Путин призвал быстрее восстанавливать жилье в приграничных районах

Путин призвал быстрее закрывать вопросы по восстановлению жилья в приграничных с Украиной районах
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Все вопросы по восстановлению жилья в приграничных с Украиной районах и пострадавших в результате ЧС регионах должны быть закрыты быстрее. Об этом в среду, 1 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по восстановлению жилья в приграничных регионах.

«Всё, о чем мы договаривались и договариваемся сегодня — исполнять, и исполнять в нужном объеме и в те сроки, которые мы сегодня перед собой ставим. <...> В целом прошу вас настроиться на то, чтобы все обсуждавшиеся сегодня вопросы были закрыты, и были закрыты как можно быстрее», — сказал он, обращаясь к участникам совещания.

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В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что Минфин РФ оперативно направит средства на восстановление жилья в регионах.

«Это наша первоочередная задача. Деньги, которые необходимы на восстановление жилья, о которых вы говорили в начале нашего совещания, мы оперативно изыщем и все необходимые средства будут предоставлены», — подчеркнул он.

Ранее в этот день российский лидер заявил, что проблемы для граждан приграничных территорий стоят очень остро, так как многие лишились жилья, вынуждены переехать к родственникам, столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла и электроэнергии.

Он поставил задачу ликвидировать возможность обстрелов приграничных территорий РФ и восстановить там разрушенные дома и инфраструктуру.

Тогда же вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что наиболее сложная ситуация в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась в Белгородской области. Он подчеркнул, что количество уже отселенных жителей составило более 3,7 тыс. человек.

С 20 октября в ряде регионов России введен средний уровень реагирования — в Крыму, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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