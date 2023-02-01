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Власти Израиля допустили поставку Украине системы ПРО «Железный купол»

Нетаньяху заявил, что рассматривает поставку Украине системы ПРО «Железный купол»
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Xinhua/Gili Eliyahu
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Израиль рассматривает возможность поставить Украине систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом 1 февраля в интервью американскому телеканалу CNN заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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«Я определенно это рассматриваю», — сказал политик.

Он напомнил, что США уже направили на Украину «большую часть» боеприпасов, которые ранее находились в Израиле. «Это решение Америки», — добавил израильский премьер.

Нетаньяху подчеркнул, что готов быть посредником на переговорах России и Украины в случае получения подобного запроса.

В декабре 2022 года бригадный генерал Яков Нагель в статье для The National Interest отметил, что Россия может перехватить и изучить израильские системы ПРО «Железный купол», поэтому Тель-Авив не станет поставлять их Киеву вслед за США, решившим отправить зенитные комплексы Patriot.

По его словам, Израиль сам нуждается в скорейшем пополнении частей ПВО «куполами».

Генерал подчеркнул, что страна не станет портить отношения с Россией отправкой оружия на Украину.

Ранее в среду советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал журналистам, что с Западом уже идут переговоры о передаче Киеву штурмовой авиации и ракет повышенной дальности. Подробностей он не привел.

Накануне о переговорах о поставках более мощного вооружения Киеву сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В первую очередь речь идет о реактивных истребителях и дальнобойных ракетах с дальностью полета до 300 км.

В конце января страны Запада решили поставить Киеву танки. По данным МИД Украины, страна может получить до 140 машин.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. В ответ Россия направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны Запада только затягивает конфликт.

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