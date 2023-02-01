Новак заявил о стабильности на мировом рынке нефти

Благодаря решениям ОПЕК+ о снижении добычи нефти, ситуация на мировом рынке сейчас стабильная, цены на нефть приемлемые. Об этом 1 февраля в эфире телеканала «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Дискуссия (в рамках заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. — Ред.) показала, что все согласны с тем, что ситуация достаточно стабильная на рынке. Приемлемые цены складываются исходя из спроса и предложения. Благодаря тем решениям, которые были приняты в рамках ОПЕК+ о снижении добычи, сегодня мы видим сбалансированный рынок и достаточно, скажем так, нормальную текущую ситуацию», — сообщил Новак.

При этом он отметил, что на мировом рынке нефти по-прежнему наблюдается большое количество неопределенностей, которые, в частности, касаются глобальной экономики, роста предложения или роста спроса.

«Сейчас КНДР выходит из ковида, мы ожидаем роста потребления. Кроме этого, не ушли инфляционные ожидания, и мы внимательно смотрим на действия центральных банков ведущих экономик мира», — подчеркнул Новак.

Он также заявил, что в России, несмотря на ограничения западных стран, в том числе введенный потолок цен на нефть, ситуация с добычей и экспортом нефти остается стабильной.

«Были приняты все необходимые меры нашими компаниями, в первую очередь по нахождению новых логистических цепочек, рынков сбыта», — отметил вице-премьер РФ.

1 февраля вступил в силу запрет на поставки нефти недружественным странам, которые установили ценовой потолок. Он будет действовать до 1 июля 2023 года. При этом на основании специального решения президента Владимира Путина могут быть сделаны исключения на поставку нефти и нефтепродуктов.

30 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке исполнения указа президента страны об ответе на потолок цен на нефть. Так, до 1 марта 2023 года Минэнерго поручено совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт. В свою очередь, российские компании-экспортеры должны будут ежемесячно предоставлять Минэнерго данные о заключенных контрактах и ценах, а также данные о мониторинге неприменения механизма фиксации цен до конечного покупателя.

С 5 декабря действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в Евросоюз (ЕС). Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель. Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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