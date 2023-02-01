Швейцария пересмотрит отношения с Россией, разработает новую внешнеполитическую стратегию

Руководство Швейцарии намерено пересмотреть свои отношения с Россией в рамках новой внешнеполитической стратегии. Об этом 1 февраля сообщается на сайте МИД страны.

В отчете внешнеполитического ведомства о внешней политике государства за 2022 год подчеркивается, что Швейцария осуждает действия России в Донбассе. Кроме того, конфликт на Украине в документе также связывают с энергетическим и продовольственным кризисами в Европе и с ростом инфляции в регионе. В нем также отмечается, что страна поддержала все антироссийские санкции Евросоюза (ЕС).

В связи с этим Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией, что отразится в следующей внешнеполитической стратегии страны.

Помимо этого, в отчете швейцарского МИД отмечается, что страна оказывает гуманитарную помощь Украине и укрепляет двустороннее сотрудничество.

В свою очередь, член комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Белик 1 февраля заявил, что Швейцария всегда была нейтральной страной, однако не прошла проверку на прочность, позволив втянуть себя в политические разборки. Он отметил, что для России это, тем не менее, не будет играть особой роли.