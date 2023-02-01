Больше 90 км инженерных сетей обновят в Якутии за два года

В 16 районах Якутии заменят больше 90 км инженерных сетей в ближайшие два года. Работы пройдут в рамках реализации программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Качество предоставления коммунальных услуг улучшат почти для 8,5 тыс. человек. Всего предусмотрено 41 мероприятие по капитальному ремонту линейных объектов. В частности, планируется ремонт 33 объектов теплоснабжения, семи объектов сетей водоснабжения и одного объекта водоотведения. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Общий объем финансирования на первом этапе программы составит порядка 1 млрд рублей, из которых 761 млн рублей выделены из федерального бюджета. Второй этап модернизации сетей пройдет с 2025 по 2027 год.

Основными критериями отбора для включения объектов в программу модернизации стали готовность проектной документации и уровень аварийности объектов.