Экс-премьер Чехии получил год условно за лжесвидетельство в суде

Пражский районный суд приговорил бывшего премьер-министра Чехии Петра Нечаса к одному году условно и штрафу в 100 тыс. крон (примерно $4,8 тыс.) за дачу ложных свидетельских показаний в пользу своей супруги Яны Нечасовой, прежде возглавлявшей секретариат премьера. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает агентство CTK.

По информации агентства, политик намерен оспорить приговор в суде высшей инстанции.

«Нечас полностью отвергает вину. Он настаивает, что дал в суде правдивые показания в отношении своей супруги», — говорится в материале.

Экс-премьера Чехии обвинили в даче ложных показаний по делу его жены в конце 2019 года. За это ему грозило три года тюрьмы.

Как тогда информировали чешские СМИ, следствие установлено, что Нечас имел близкие отношения с руководителем его секретариата, с которой он затем заключил брак. В 2012 году, воспользовавшись служебным положением, женщина распорядилась установить слежку за тогдашней супругой Нечаса.

Информация об этом попала в СМИ. В итоге последовавший скандал привел к отставке чешского правительства.

На суде Нечас заявил, что приказ установить наблюдение за бывшей супругой отдал он лично. Однако полиция установила, что это не соответствует действительности.

Ранее, в начале ноября, греческая газета Documento опубликовала разоблачающий материал о премьер-министре Греции Кириакоса Мицотакисе. Главными обвинениями стали прослушка, слежка и целая сеть наблюдателей за политиками, бизнесменами и журналистами. Всего в списке порядка 33 человек, включая экс-премьера страны Антониса Самараса, главу МИД Никоса Дендиаса, министра развития и инвестиций Адониса Георгиадиса и его супругу.