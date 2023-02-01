СПГ-танкер сел на мель в Суэцком канале в Египте

Перевозящий сжиженный природный газ (СПГ) танкер Grace Emilia сел на мель в Суэцком канале в Египте. Это следует из данных сайта Marine Traffic 1 февраля.

Судно двигалось под флагом Багамских островов, навигационное движение не пострадало.

Как сообщает агентство Reuters, буксиры Суэцкого канала работают над транспортировкой сломанного танкера СПГ. Отмечается, что судно село на мель из-за неисправности двигателя. Также источник агентства подчеркнул, что в результате инцидента судоходство в канале не пострадало.

9 января грузовое судно Glory длиной 225 м, перевозившее кукурузу с Украины в КНР, село на мель в районе города Эль-Кантара в Суэцком канале. В тот же день судно сняли с мели.