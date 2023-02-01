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VK запустила решение для найма и оформления сотрудников онлайн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В сервисе кадрового электронного документооборота (КЭДО) VK HR Tek появился модуль «Кандидаты». С его помощью бизнес может оптимизировать оформление на работу сотрудников, переведя этот процесс полностью в онлайн. Инструмент доступен бесплатно на платформе VK HR Tek.

Модуль «Кандидаты» позволяет сократить срок оформления сотрудников до одного дня. С его помощью компания может нанимать и оформлять онлайн специалистов, которые работают как в гибридном формате, так и в офисном.

«VK HR Tek помогает бизнесу автоматизировать кадровый документооборот. Оформление новых сотрудников — рутинный процесс, который можно значительно упростить с помощью технологий. Это удобно и для специалистов HR-отдела, и для самих кандидатов. Больше не нужно искать время для нескольких встреч в офисе — всё можно сделать онлайн. Такой подход поможет не только оптимизировать внутренние ресурсы бизнеса, но и повысить конкурентоспособность компании на рынке», — комментирует Сергей Молчанов, директор департамента по развитию HR-сервисов VK Tech.

Для того чтобы запустить процесс, HR-специалисту достаточно создать форму с анкетой и отправить ее кандидату. После того, как кандидат заполнит анкету и прикрепит необходимые документы, данные отправятся на проверку, согласование и на оформление найма в отдел кадров. В случае положительного решения в VK HR Tek будет создан профиль нового сотрудника.

Маршрут согласования и другие этапы оформления заявки можно гибко настраивать. Например, установить дедлайны, при наступлении которых заявка автоматически перейдет на следующий этап или отменится при отсутствии действий со стороны кандидата или компании. В анкете можно указывать обязательные и необязательные для заполнения поля. На любом этапе заявку можно вернуть на доработку. Для всех данных можно настроить доступ на просмотр определенной группой участников процесса найма, например, информацию о зарплате кандидата показать только HR-директору, но скрыть от рядовых рекрутеров.

Для удобства работы с анкетой подключена система распознавания данных из загруженных документов — кандидату не придется вбивать вручную свои паспортные данные, номер СНИЛС и другую информацию. Документы, которые соискатель подгружает в систему, распознаются с точностью 98%.

Модуль «Кандидаты» не только ускоряет оформление сотрудников, но и встраивает его в процесс электронного документооборота.

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