Незаконную вырубку леса на 1,2 млн рублей выявили в Красноярском крае

Полиция в Красноярском крае задержала нарушителей, которые устроили незаконную рубку леса. Ущерб природным ресурсам оценивается в 1,2 млн рублей.

Заготовка древесины осуществлялась в Енисейском районе. 52-летний житель села Абалаково нанял рабочих и убедил их в наличии разрешения на выполнение вырубки. Бригада успела заготовить свыше 60 сосен, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Задержанный сообщил, что планировал реализовать древесину через знакомых. По факту вырубки деревьев возбуждено уголовное дело.

В Иркутской области 58-летнего мужчину осудили за вырубку деревьев на 22 млн рублей. Подсудимый организовал вырубку в Киренском лесничестве.