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Источник в ЕС рассказал о планах принятия нового пакета санкций против РФ

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Новый пакет антироссийских санкций ЕС может быть принят в феврале текущего года. Об этом 1 февраля в беседе с журналистами рассказал высокопоставленный источник в Брюсселе.

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«Обсуждение этого вопроса продолжается на уровне стран ЕС, работа идет, пакет планируется принять позднее в феврале», — рассказал он.

По словам источника, введение нового пакета санкций против России будет обсуждаться на саммите ЕС – Украина, который запланирован на 3 февраля.

Евросоюз ввел девятый пакет санкций в отношении России 16 декабря 2022 года. Этим пакетом антироссийских санкций были введены в том числе новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России не заставит себя ждать. Она указала, что российская сторона, как и всегда, отреагирует на любые недружественные выпады.

17 января Россия со своей стороны расширила санкционный список против европейских чиновников в ответ на девятый пакет рестрикций Евросоюза (ЕС). В нем речь идет о руководстве силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке украинских войск. В черный список внесены европейские граждане, «замеченные в систематической публичной антироссийской риторике».

В середине января опрошенные «Известиями» европейские политики сообщили, что в рамках десятого пакета антироссийских рестрикций в Евросоюзе обсуждаются санкции против «Росатома».

При этом 23 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит антироссийские санкции Европейского союза, которые так или иначе скажутся на сотрудничестве Будапешта и Москвы в области атомной энергетики.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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